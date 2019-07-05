إعلان البرنامج الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي

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""الخليج 365"" من بيروت: أُقيمت ندوة صحافية لإعلان برنامج الدورة 55 من مهرجان الحمامات الدولي في تونس، المقرر بين 10 يوليو و17 أغسطس من العام الجاري. وذلك في المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون. حيث أوضح لسعد سعيد مدير عام "المركز" و"مهرجان الحمامات الدولي" أن الدورة الحالية التي تتضمن 27 سهرة ستشهد مشاركة 30 عرضاً من تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وفرنسا وألمانيا وكندا والكاميرون وجمايكا وفنزويلا ومالي وأميركا.

وأضاف مشيراً إلى أنها دورة تونسية بامتياز حيث أن نسبة العروض التونسية ما بين فنون ركحية ودرامية و موسيقية تبلغ 54% من نسبة العروض الإجمالية .

ولفت إلى انه تمت برمجة 6 مسرحيات وعرضي باليه من إنتاج مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة وعروض موسيقية شبابية فيها من البحث الموسيقي ما يستحق التشجيع على غرار عمر الواعر وعايدة النياطي ونضال اليحياوي، وعرضين لفنانين قديرين هما صابر الرباعي وأمينة فاخت التي ستحيي حفل الاختتام.

وفيما يتعلق بالعروض الأجنبية أكد "سعيد" أنه تمت برمجة 7 عروض عربية و7 عروض من بقية دول العالم مضيفاً أن الدورة تتميز بـ20 عرضٍ حصري من بينها عروض لأول مرة في تونس على غرار الفنان اللبناني زياد الرحباني والفنانة الكندية شارلوت كاردان والرباعي النسائي من المانيا Salut Salon.

هذا وتخلل اللقاء إطلاق الومضة الإشهارية والملصقات الدعائية الخاصة بالدورة 55، فيما شدد "سعيد" على أهمية ترسيخ تقليد الافتتاح المسرحي بمهرجان الحمامات الدولي. علماً أن مسرحية "رسائل الحرية" من كتابة عزالدين المدني واخراج حافظ خليفة أُنتجت خصيصاً لافتتاح المهرجان.

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