عائشة بن بشر في قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً

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""الخليج 365"" من بيروت: اختارت مجلة "أربيان بيزنس" مديرة عام دبي الذكية د. عائشة بنت بطي بن بشر كإحدى الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا بالعالم لعام 2019 في قائمة ضمّت نُخبة من القيادات العربية في العمل الحكومي والمال والأعمال. ويأتي هذا التقدير لدورها بقيادة مستقبل المدن الذكية، بالإضافة إلى إسهاماتها في تشكيل المشهد الرقمي المستقبلي عالمياً عبر قيادتها العديد من المبادرات الدولية، ودورها في ملف السعادة العالمي.

واعتبرت المجلة أن اختيار "بن بشر" يعود لكونها شخصية ملهمة ومحفزة للابتكار الحكومي، ومتحدثة عالمية في المحافل الدولية المعنية بصناعة المدن الذكية والتحول الرقمي، وتبنّي التقنيات وأنسنتها وتحويلها لتجارب تثري حياة المجتمعات. وهي أول امرأة في العالم تقود عملية تحويل مدينة بالكامل إلى مدينة ذكية.

يشار إلى أنها إلى جانب قيادتها لعملية التحوّل الذكي لإمارة دبي، تقود عملية إنشاء "مؤشر المدينة الذكية" وهو المعيار الأول من نوعه لتنفيذ المدن الذكية في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة. كما تعمل كعضو مؤثر في "مجالس المستقبل" للمنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن فريق مؤشر استعداد المدن للثورة الصناعية الرابعة، ومجلس السعادة العالمي. علماً أنها مثلت دبي الذكية في أبرز المحافل الدولية.