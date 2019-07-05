شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى سفيان السعيدي يشعل ليالى تيميتار الأمازيغية فى أغادير.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوليفة من موسيقى الراي المصحوبة بمزاج الوورلد ميوزيك، وضع الموسيقي الجزائري سفيان السعيدي بصمته الغنائية في ختام ثاني ليالي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بحفل ضخم احتضنه مسرح الوحدة على ساحل مدينة أغادير. وعلى مدار قرابة الساعتين ألهب السعيدي أجواء أغادير الصيفية بباقة منوعة من أشهر أغانيه التي مزجها بلمسات من الموسيقى الاحترافية على طريقة الفرقة الفرنسية مازالدا، ليسدل بها الستار على فعاليات ثاني أيام المهرجان من أصل أربعة، والذي يعود هذا العام بنسخته السادسة عشرة، محتضنا أكثر من أربعين حفلة منها السورية فايا يونان والمالية تيناروين والمغربي حاتم عمور. Advertisements تيميتار أقدم المهرجانات الموسيقية فى أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة.

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