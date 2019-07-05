شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لابنه لؤى بعد تخرجه: كم أنا فخور بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم راغب علامة مشاركة محبيه بفيديو من تخرج ابنه لؤى، يظهر ابنه فى الفيديو بالزى الرسمى للتخرج بجوار زملائه والحضور واكتفى بالتعليق بكلمة Graduation بالإضافة إلى نشر صورة ابنه معلقا عليها: " حبيب عمرى لؤى قطعت رسميا مرحلة عظيمة من حياتك وبتميز كبير، لا كلمات تعبر كم أنا فخور بك وكم أتطلع بشوق لأراك تحقق المزيد من النجاحات العظيمة، أحبك ( أب فخور).

وشاركه محبوه الفرحة فكتبوا: مبروك عقبال الدكتوراه، الله يحميه، ربنا يخليكم لبعض وغيرها الكثير.

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يذكر أن علامة تواجد مؤخرا فى كاليفورنيا ضمن الحفلات التى يخوضها هذا الصيف ومن المقرر تواجده فى الأيام المقبلة فى تونس فى مهرجان أم الزين الدولى بجمال بالإضافة إلى مشاريع أخرى.