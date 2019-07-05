شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. راغب علامة يحيى حفل افتتاح مهرجان أم الزين فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى، مساء اليوم الجمعة، النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا، والمقرر إقامته على هامش افتتاح مهرجان أم الزين الدولى فى تونس، بعد انتهائه من جولته الأمريكية من خلال حفلاته التى حققت نجاح كبير وسط حضور محبيه من الجاليات العربية.

وانتهى المطرب اللبنانى راغب علامة من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "يالا" الأيام الماضية داخل أحد الأستوديوهات، لطرحها فى الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات عماد الإربيارى، ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية "صدفة"، من كلمات وألحان أمانى النورى، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب علامة فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها.