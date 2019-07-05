شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مازحا مع الجمهور بسبب مولودته خديجة: "أنا مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لمسة كوميدية شارك النجم محمد إمام صوره له مع لعبة صغيرة على حسابه الشخصى انستجرام وعلق: " أعرفكم على صاحبى الجديد اللى أنا مش عارف ده قطة ولا أرنب ولا إيه حكايته .. بس كل اللى أعرفه أن بيسكت خديجة .. أنا مش أنا" ليرد الجمهور: ده لسه هتجيب دباديب وعرايس ومطابخ لعبة وليلة ربنا يعينك، طب كويس أن فى حد بيعرف يسكتها، ربنا يخليهالك، شكله جميل وغير ذلك الكثير. يذكر أن الفنان محمد إمام رُزق بطفلته الأولى خديجة منتصف الشهر الماضى. Advertisements

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محمد إمام (2)



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