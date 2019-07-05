شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لـ لاجئين سوريا ببيروت: لبنان تعانى أزمة إقتصادية وبلدكم أحق بيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تغريدة مفاجأة عبرت الفنانة اليسا عن دعمها لسوريا واللاجئين بأحقيتهم فى العيش لبلدهم بالإضافة إلى غيرتها على بلدها لبنان، فسارعت بنشر تغريدة على موقع التواصل تويتر كتبت فيها: أنا مع عودة اللاجئين لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعانى أزمة إقتصادية ومنو قادر يتحمل. وتابعت: وأنا بحب الشعب السورى وأمى سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن. Advertisements وكانت التعليقات متباينة بين مؤيد لرأى اليسا ومعارض فكتب أحدهم : ليه عاوزين تطردوهم، هما عايشين فى مصر والجزائر وغيرهم ومرتاحين، ما استنجدوا بينا مينفعش يروحوا بلدهم إلا لما بلدهم تتحسن، مش بيشكلوا خطر وعادى يعيشوا فى أى دولة وغيرهم.

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