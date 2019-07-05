شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابنة عاصى الحلانى تتألق بالأحمر.. والجمهور يغازلها: قلبى يارب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الجميلة اللبنانية ماريتا الحلانى ابنة النجم الكبير عاصى الحلانى على الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور انستجرام بصورة جديدة لها، ترتدى فيها تيشرت بلونها المفضل " الأحمر" ولم ترفق أى تعليق أسفلها واكتفت بتعليقات الجمهور الذى هو دائم التغزل بها وبجمالها الطفولى.
ومن خلال التدقيق فى صور ماريتا يمكن ملاحظة أن الأحمر من ألوانها المفضلة، والذى تعتمده فى أغلب إطلالاتها سواء الكاجول أو الكلاسيك وتفضل الظهور به فى مختلف المناسبات، وجاء تعليقات بعضا من الجمهور كالآتى :"قلبى يارب"، وأخر "آدى الملاك البرئ أبو قلب طيب أوى".
وفيما يلى بعض أبرز صورها وإطلالاتها بهذا اللون.
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