شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يصور "بره المنهج" مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "برة المنهج" للنجم ماجد الكدوانى مطلع الشهر المقبل فى الديكورات الذى يقوم بمعاينتها حالياً المخرج عمرو سلامة، ويجرى الأخير ترشيح الأبطال الذين يشاركون الكدوانى فى بطولة العمل، مع الجهة المنتجة للفيلم، والعمل من تأليف محمد دياب.
يذكر أن ماجد الكدوانى شارك فى بطولة فيلم "نادى الرجال السرى"، للنجم كريم عبد العزيز الذى عرض فى السينمات الشهور الماضية، وذلك بعد غياب 15 عاماً منذ أن قدم الثنائى فيلم "حرامية فى تايلاند" عام 2013، حيث تعاقد الكدوانى على تقديم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.
وكان الفنان ماجد الكدوانى قد شارك الفنانة حنان مطاوع مسلسل إذاعى بعنوان "حكاوى دكتور نفساوى" أذيع على الراديو 9090 خلال شهر رمضان الماضى.
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