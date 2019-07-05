المغربى زكرياء الغفولى يقتحم السوق المصرى لأول مرة بدويتو غنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربي زكرياء الغفولي لتدشين انطلاقة غنائية جديدة في مشواره بالخروج من البوتقة المغربية ومحاولة دخول السوق المصرية للمرة الأولى، عير تحضير مشروع أغنية جديدة ستظهر للنور قريبا. وكشف زكرياء الغفولي فى تصريحه لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل المشروع الغنائي المنتظر والذي بدأ فعليا في خطواته الأولية باختيار الأغنية التي يقدمها على طريقة الدويتو، ويتعاون خلالها مع المطرب المصري عماد كمال، المعروف بتأديته أغنيات شخصية أبو حفيظة للفنان أكرم حسني. Advertisements ويجهز زكرياء حاليا للإطلالة على الجمهور المصري عبر زيارة قريبة لتسجيل الأغنية في القاهرة، وتعقب انطلاقه في جولة غنائية مغربية صال وجال خلالها في عدة مهرجانات موسيقية بالمغرب، آخرها مشاركته في مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية. زكرياء الغفولى يعد أحد أبرز وجوه الموسيقى المغربية المعاصرة الصاعدة حاليًا، يمتد مشواره الفنى لأكثر من عقد من السنوات، واشتهر بأغنيات "الحب زوين" و"ماطالعاش" و"زيد المزيكا"، إضافة إلى رائعة "باهرة باهرة"، التى بدأ بها رحلة العام الجاري بإطلاقها بشكل فيديو كليب.

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