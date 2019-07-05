بعد وصولهم دورالـ16.. فرح يوسف عن أمم إفريقيا: "الكأس عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: حرصت المطربة السورية فرح يوسف، على الدعاء للمنتخبات العربية المشاركة ببطولة الأمم الإفريقية. ونشرت فرح، صورة تجمع المنتخبات العربية الأربعة التي صعدت لدور الـ 16 عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "بالتوفيق للمنتخبات العربية بالدور الـ 16 في تصفيات كأس إفريقيا، الكأس عربي بإذن الله، مصر- الجزائر – تونس- المغرب". يُذكر أن مباريات دور الـ 16 تم الإعلان عنها، إذ يواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي، وتواجه المغرب منتخب بنين، أما المنتخب الجزائري فيواجه منتخب غينيا، وتأتي مواجهة تونس مع غانا.



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