فن ومشاهير

تيم حسن يكشف عن تعرض ممثل سوري لحادث سير

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الفنان تيم حسن عن نجاة الفنان السوري أويس مخللاتي من الموت بعد تعرضه لحادث سير في الساعات الأخيرة.

ونشر تيم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة لأويس وثانية لسيارة الأخير بعد الحادث، معلقًا "‫الحمدلله على سلامة النجم اويس مخللاتي، اليوم تعرض لحادث سير.. ما تشوف شر".

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أويس مخللاتي شارك في الأجزاء الثلاثة من مسلسل "الهيبة" مع الفنان تيم حسن، مقدمًا شخصية "صخر".

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن وجود جزء رابع من مسلسل "الهيبة" تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

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