ريهام عبدالغفور تؤمن بالحسد وسوسن بدر تتحدث عن "المس".. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "مها أبو عوف تتحدث عن شقيقها بعد وفاته، وسوسن بدر ترد هل تؤمن بوجود المس؟، وريهام عبدالغفور تتحدث عن نجلها، وبعد خسارة وزنه محمد علي رزق يكشف حقيقة خضوعه لعمليات جراحية،.."، وغيرها من التصريحات في السطور التالية..

مها أبو عوف

تحدثت الفنانة مها أبو عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المعروض على قناة النهار، عن شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وقالت مها "كبرنا وعزت هو اللي بيعلمنا كل حاجة، مكنش أخ بس كان صديق وكل حاجة في حياتنا، أي مشكلة بنروح نقولها لعزت بيتفاهم وينصحنا، وكان كده مع كل اللي حواليه، راجل بيحب يدي اكتر ما ياخد وعنده طيبة من عند ربنا".

وأضافت "أيام الفور ام اتعلمنا منه حاجات كتير جدا، حنين مش هتتصور حنيته اد ايه لازم تكون عملت فيه حاجة جامدة اوي عشان يتعصب، علمنا ازاي نحب الحياة ونكون ناجحين في شغلنا كان موسوس في شغله وكان نفسنا نعمل فيلم بس كان خايف ليفشل مكنش بيحب الفشل".

وأكدت مها أن رحيل زوجته فاطيما أثر عليه نفسيا، موضحة "بعد ما دفن مراته كل العيا جه، كانت حب حياته وارتبط بيها وهي 16 سنة وهو عمره 19 سنة تقريبًا، مكنش عارف يلاقي نفسه بعد موتها".

سوسن بدر

استضاف برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة CBC، الفنانة سوسن بدر، وتحدثت عن شخصيتها في فيلم "الشوق"، قائلة "كانوا بيخافوا مني".

وعن رأيها في وجود "المس"، أوضحت "متهيألي انها حالة عقلية، ناس بتمر بظروف صعبة فالعقل بيهرب بحلول عشان يهرب من الواقع اللي مش قادر يتحمله، ومن ضمن حلوله يغمى عليه ويقول ممسوس، ممكن لكن الحقيقة بالضبط فين الله اعلم، وفي النهاية لابد أن نؤمن بحاجات جاية في القرآن"، لافتًا إلى أنها قابلت شخصية تشبه تلك التي قدمتها في الفيلم.

ريهام عبدالغفور

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور في برنامج "أسرار المشاهير"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي على إذاعة "نجوم إف إم"، عن الأمومة.

وقالت ريهام "أنجبت طفلي الأول وعمري 22 سنة، وتحملت المسئولية مبكرًا. في بيت أهلي كنت (فرفورة)، وبعدما أصبحت أم تغيرت حياتي بشكل كامل".

وتابعت "اتعلمت يعني ايه اولويات وانك تحبي حد اكتر من نفسك، هو ولد جميل ربنا يحميه يارب"، لافتة إلى أنها تؤمن بالحسد لكن تخاف أكثر على أبنائها من خوفها على نفسها، موضحة "أنا أم قلوقة بخاف اكتر شوية عليهم، وكنت فخورة بابني ومن منطلق وأما بنعمة ربك فحدث حبيت أنزل صورتي معاه".

نجل ريهام قرر أن يدرس الإخراج ورغم خوفها عليه من الاحباطات التي قد يواجهها في المجال خاصة وأن الحظ يلعب دورًا كبيرًا فيه، أكدت أنها لم تمنعه من رغبته خاصة بعدما أخرج فيلمًا مدته 8 دقائق ليتقدم به لعدد من الجامعات وفي النهاية تم قبوله، وقررت أن تتركه ليجرب حظه، حسب قولها.

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إنجي المقدم

أكدت الفنانة إنجي المقدم في حوارها مع برنامج "ON set"، المعروض على قناة ON E، إنها شخصية غير شكاكة، وتتقبل النقد، ولكن بحدود.

وتابعت "يكون بناء وبشكل موضوعي بهدف أن يحدث تحسن وإدراك لحاجة غابت عني ويلفت نظري لها، لكن النقد الجارح لا أقبله وأقابله بعدم الرد وبالبلوك".

أحمد فلوكس

قال الفنان أحمد فلوكس، في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي ضمن برنامج "كل يوم"، إن ضباط القوات المسلحة يؤمنون بأن الحفاظ على الأرض عقيدة، فهم ينتمون لتراب هذا البلد، ويتمنون نيل الشهادة.

وعن دوره في فيلم "الممر" قال إن موت شخصية الضابط التي كان يؤديها يعد انتصار، خاصة وأنه مؤمن بأن أبناء بلده سيأتون بحقه، وهو ما اتضح في كلامه للضابط الإسرائيلي "فيه 30 مليون هيقفوا مع جيشهم وهيجوا يجيبوا حق اللي استشهدوا"، لافتًا إلى أن تاريخنا شاهد دائمًا على التفاف الشعب المصري حول جيشه.

أمينة

حلت الفنانة أمينة ضيفة على برنامج ON Set، على قناة on e، وكشفت أن اسمها الحقيقي وفاء الفخراني.

وتابعت "أثناء دراستي في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج اتعرفت على الشاعر أحمد شتا، سمع صوتي وعرفني على استاذ طارق عبدالله، وشاركت في هاي كواليتي 7، وعملت أغنية (عدى الغزال) ألحان حسين محمود وتوزيع أشرف عبده".

وتابعت "استاذ طارق شاف وفاء الفخراني تقيل قالي عايزين اسم واحد بس، وسماني أمينة على اسم أمينة فاخر وهي مطربة جزائرية مشهورة مكنتش أعرفها وقتها، وجدتي اسمها امينة فاخترنا الاسم، واكتشفت ان الاسماء بتفرق في الحظوظ".

محمد علي رزق

كشف الفنان محمد علي رزق كيف فقد الكثير من وزنه في حوار مع برنامج "عين" على قناة الحياة.

وقال "خسيت بنظام غذائي دايت، معملتش عملية خالص، اليومين دول زايد شوية 4 أو خمسة كيلو"، مضيفًا "مخفتش ان ادوار متجيليش لان هتجيلي ادوار تانية، الفكرة ان محدش بياخد كل الارضيات دائما عشان اخد ارضية هخسر ادامها حاجات تانية، لما خسيت خسرت نوعية معينة بس كسبت رزق في أبو جبل، صابر في علامة استفهام، لو كنت فضلت تخين هفضل في نفس الدائرة المغلقة اللي كنت فيها، التخين الغلبان، التخين أبو دم خفيف أي تخين جنبوا حاجة".