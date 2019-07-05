محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد الفنان أحمد حاتم، أنه وافق على المشاركة في الظهور بفيلم "التاريخ السري لكوثر" من أجل المخرج محمد أمين: "حبيت أتواجد عشان أعمل حاجة مع محمد أمين".
وقال حاتم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفيلم نال إعجابه وليس الدور الذي سيقدمه في العمل، موضحًا أنه دور عادي، إذ يجسد شخصية محامي.
وأضاف "الفيلم أشبه بنوعية (ليلة سقوط بغداد) و(فبراير الاسود)، وهو فيلم ساخر وممتع جدًا وهو ما سيراه الجمهور عقب طرحه في السينمات"، مشيرًا إلى أنه فيلم يتحدث حول فترة ما بعد الثورة ويتناول الموضوع من زوايا عديدة.
فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى، زينة، محسن محيب الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حاتم لـ"الخليج 365": "التاريخ السري لكوثر" فيلم ساخر وممتع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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