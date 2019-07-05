نوال الزغبي للجزائريين: "كل عام والجزائر الغالية بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: هنأت المطربة نوال الزغبي، الجزائريين بعيد الاستقلال عبر حسابها على "تويتر". وكتبت نوال "كل عام والجزائر الغالية بخير وتتمتع باستقلالها.. عيد استقلال الجزائر". يُذكر أن دولة الجزائر تحتفل اليوم الجمعة 5 يوليو، بعيد الاستقلال الـ 57 .

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