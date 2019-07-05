إيرادات الخميس.. "Spider Man" يحتل الصدارة و"Aladdin" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 4 يوليو، إيراد قُدر بمليون و251 ألفًا و174 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 582 ألفًا و345 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 522 ألفًا و445 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 210 آلاف و525 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 105 آلاف و9 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 72 ألفًا و847 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 62 ألفًا و29 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Anna" بطولة Sasha Luss، وقُدرت إيراداته بـ46 ألفًا و15جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Polaroid" بطولة Kathryn Prescott، محققًا 33 ألفًا و627 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، بعد تحقيقه 16 ألفًا و452 جنيهًا.