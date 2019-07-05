تراند اليوم : تصريح "عنصري" يشعل الحرب بين "أصالة" و"أليسا"

اتهمت المطربة السورية "أصالة"، المطربة اللبنانية "إليسا" بالعنصرية بضرورة ترحيل وعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، قائلة: "بلادهم أولى بهم".

وقالت "أصالة" عبر حسابها على تطبيق "انستجرام": "كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربيّه، وبالتّعاضد الإنساني، خصوصاً عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربيّه لمحنه ليس له فيها يدّ، كمّ هو مُخجل الكلمات العنصريّه من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لايتلفّظ بهذه الكلمات الدّخيله على لغتنا الإنسانيّه، بلادنا تشتكي، أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصريّه".

وأضافت: "أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا ، يتكلّم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أوّ حضني ، أوّ كلمه قدّ تُعينه على ماهو فيه، لا للعنصريّه ، كلّنا إخوه، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه لا للعنصريّه".

فيما ردت "أليسا" على اتهامات "أصالة" لها بالعنصرية، وغرّدت قائلة: "أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن بعيد وبكرر".

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وأضافت: "نحنا بلبنان ما بقى عم نستوعب كميّة الناس الموجودة، الشغل كلّو عم بيروح من قدام اللبنانيين، أكيد أنا دايماً صفّي رح يكون بصف بلدي والشعب السوري بحترمو بس بتمنّى على اللاجئين يرجعوا على بلادن لأنو بلدهم بحاجة الن".

وفي مارس الماضي، أعلن سلطات الأمن اللبنانية، أن 172 ألفا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ مايو 2018، ضمن "العودة الطوعية"، بالتنسيق بين كل من السلطات اللبنانية والنظام السوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي نهاية نوفمبر 2017، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين، حسب مفوضية اللاجئين.