تراند اليوم : فيديو| ممثل تركي يتسبب في أزمة بلبنان.. ويهرب بعد تدخل الأمن...



تسبب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في حالة من الهرج والمرج داخل أحد المجمعات التجارية ببيروت بعد أنباء عن قدومه لافتتاح محل ملابس جديد أمس.

الممثل الذي اشتهر عربيًا باسم "بالي بيك" لبنان، فور وصول لمكان الاحتفال، التفت حوله عدد كبير من الفتيات اللاتي رغبن في التقاط صورة معه.

ومع تزايد عدد المعجبات حوله وصراخهن وتدافعهن، تدخل الأمن محاولا السيطرة على الوضع، لكنه فشل في ذلك واضطر "أوزجيفيت" للهرب والاختباء في غرفة بعيدًا عن مكان التجمهر.

وبسبب تدافع الفتيات للوصول إلى الممثل التركي، تعرض المحل التجاري للتكسير ولبعض التلفيات، الأمر الذي دفع أصحاب المحل إلى إقفاله وطلبوا من الناس الخروج منه.

تم استعانه أمن الدوله لتدخل و اخراج النجم بوراك اوزجفيت بعد نهاية الافتتاح الذي اقيم في لبنان #BurakÖzçivit pic.twitter.com/WvBr3dgigz — TurkeyNewsAR (@TurkeyNewsAR) July 4, 2019

— TurkeyNewsAR (@TurkeyNewsAR)