ترحيل المطربة جوس ستون من إيران قبل بدء حفلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة البريطانية جوس ستون، أن السلطات الإيرانية رحلتها بعد وصولها مباشرة لإحياء حفل في البلاد.

جوس ستون ذكرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت قائلة” “حسنا، ذهبنا إلى إيران، تم اعتقالنا ثم تم ترحيلنا”.

وأضافت: “أخبرتهم قصتي وشرحت موقفي لقد كانوا لطفاء معنا، سألت نفسي: هل كانوا يجذبوننا فقط إلى شعور زائف بالأمان؟، هل سنذهب إلى السجن بهدوء؟”.

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المطربة الببريطانية نشرت صورا لها وهي تستقل طائرة متجهة إلى جزيرة “كيش” الإيرانية في الخليج العربي، وهي منطقة اقتصادية حرة يتاح لجميع الجنسيات السفر إليها.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد أوردت صحف إيرانية تقارير عن منشور جوس ستون على إ”نستغرام”، اليوم الخميس، رغم عدم وجود تعليق من الحكومة على مزاعمها.

ستون اشتهرت عام 2003 كمطربة لها صوت كبير مفعم بالحيوية، وكان ألبومها الأول “ذا سول سيشن” الأكثر مبيعا في بريطانيا، كما شاركت في بعض الأفلام.