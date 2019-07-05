ديانا حداد تطلق «أحبك وكذا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «أحبك وكذا» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، على موقع «يوتيوب»، حيث إنها حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وغنت ديانا هذه الأغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد الراوي، وماستر هاني حداد.

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وفى نفس السياق تواصل ديانا حداد تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة، لطرحها على مواقع الفيديوهات على فترات، لحين إصدار ألبومها الغنائي الجديد.

وعلى جانب أخر، عبرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن غضبها من الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق.

وأكدت ديانا حداد، أنها أجرت اتصالًا شخصيًا مع الفنانة سميرة توفيق، أكدت لها فيه أنها بخير وتعيش حياتها بشكل طبيعي في بيروت، وتتمتع بصحة جيدة، موضحة أنها تلقت العديد من الاستفسارات من محبي سميرة توفيق للإطمئنان عليها، متعجبة من انتشار هذا النوع من الأخبار التي تؤذي مشاعر الفنان نفسه وأهله ومحبيه.