أحمد حلمى يغنى فى فيلم «خيال مآتة» من ألحان تامر حسنى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجهز النجم أحمد حلمى، لأغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، يقوم بغنائها خلال أحداث فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “خيال مآتة”، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى القادم 2019، من كلمات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ومن ألحان صديقه تامر حسنى.

وتعد الأغنية مفاجأة للجمهور، وهي ثالث تعاون بين تامر حسنى وحلمى على صعيد التلحين، حيث سبق وتعاونا سويا فى أغنية “قول ألوو”، وأغنية “هوصلك” وغناها تامر فى فيلم ظرف طارق .

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وعلى جانب أخر، يواصل أحمد حلمى تصوير فيلمه، حيث يتبقى له أسبوع وينتهى من تصوير الفيلم بالكامل، علما بأن المخرج خالد مرعى يواصل عمليات مونتاج ومكساج الفيلم بالتزامن مع التصوير، من أاجل اللحاق بموسم عيد الأضحى

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة “خيال مآتة” النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.