ميجان ماركل تتلقى هدية خاصة لمولودها في مباراة بيسبول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، في الملعب الاحتفالي الأول قبل انطلاق مباراة البيسبول بين فريقي نيويورك يانكيز وبوسطن ريد سوكس.

الزوجان الملكيان تركا طفلهما الصغير آرشي هاريسون، البالغ من العمر شهرًا، في المنزل، ليظهرا معًا في إحدى جولاتهما العامة القليلة خاصة بعد وضع ميجان مولودها الأول.



وسار الزوجان في ستاد لندن، مع 10 مشاركين في ألعاب Invictus، وهو مشروع دولي بدأه الأمير هاري لإعطاء الرجال والنساء المصابين العسكريين فرصة للتنافس، ومنح الأمير هاري الأوسمة لقدامى المحاربين في إنفيكتوس الذين أدوا أداءً ذا مصداقية، وذلك بحسب ما نشرته شبكة تليفزيون “global news” .

ميجان ماركل ارتدت ثوبًا أسود بسيطًا فيما ارتدى الأمير هاري بنطلون وقميص أسود، وتبادلا النقاشات والحديث مع نجوم فريق الفريقين والتقطا معهم الصور التذكارية.

دوقة ساسكس تلقت أحدث هدية لطفلها الصغير من فريق نيويورك يانكيز، حيث أهداها لاعبي الفريق “تي شيرت” صغير يحمل الرقم 19 واسم “آرشي”، كما تلقت “تي شيرت” آخر هدية من فريق بوسطن ريد سوكس.