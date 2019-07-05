توقيف ماجي ليندمان خلال إحيائها حفلا في ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت مغنية البوب الأمريكية ماجي ليندمان تجربة توقيفها خلال إحياء حفل في ماليزيا، بأنها "جحيم حي".

وكانت مغنية "بريتي جيرل" البالغة 20 عاماً التي حظيت بالشهرة من خلال نشرها مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم عرضاً في أحد مراكز التسوق في كوالالمبور في 21 يونيو/حزيران، عندما أوقفت لعدم حصولها على التصاريح المناسبة.

وكتبت ليندمان في منشور على "أنستقرام": "أريد الاعتذار من الجماهير التي أتت لحضور العرض، لقد أوقفت واحتجزت في منتصف الحفل، وقيّدت في جحيم حي".

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وقال رئيس الهجرة في كوالالمبور، حميدي آدم، إنه تم توقيفها لأنها لم تحصل على التصاريح اللازمة التي تخولها تنظيم حفلة في ماليزيا، موضحاً أنه تم إطلاق سراحها في اليوم التالي بعد توجيه تحذير إليها.

وأضاف: "إذا كانت تريد تنظيم حفلة في بلدنا عليها التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي".

وأشارت المغنية الأمريكية إلى أنها لم تتمكن من إنهاء جولتها الآسيوية التي تتضمن حفلات في سنغافورة وفيتنام بعد توقيفها بماليزيا.