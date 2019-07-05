زوجة صابر الرباعي تبارك له

هنأت اخلاص جنيفان، زوجها النجم التونسي صابر الرباعي، على ألبومه الجديد الذي صدر يوم أمس الخميس، عبر تطبيق ديزر وعلى قناة روتانا الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

ونشرت “اخلاص” غلاف الألبوم عبر حسابها على انستغرام، وكتبت: “مبروك يا عمري الألبوم الجديد, مثل العادة متميز كلمةً ولحنًا وطبعًا أداء، برافو حبيبي”.

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وكان صابر الرباعي قد طرح ألبومه يوم الخميس، 4 تموز/يوليو الحالي من انتاج شركة روتانا. ويضم العمل عشر أغنيات منوعة ما بين مصري، تونسي، لبناني وخليجي.

صابر طرح أيضاً أغنية “باي باي” على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهر بعدسة المخرج وليد ناصيف بكامل وسامته وكاريزماته.