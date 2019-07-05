شمس بـ روب الحمّام وتُعلّق "باي باي".. فمن قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة شمس صورةً لها عبر إنستغرام وهي بروب الحمام، وكتبت تعليقًا غريبًا عليها، وهو أحد مقاطع أغنيتها الشهيرة "باي باي"، وقالت : "احسن شي انه سواه فارقني .. باي باي" .

وقد ربط الجمهور بين هذه الأغنية وبين تصريحاتها عبر برنامج "مجموعة إنسان"، حينما قالت أنها سوف تعلن قريبًا عن ارتباطها، وأنها قد وجدت ضالتها!

الردود على شمس حملت الكثير من العتب واللوم، حيث اعتبر بعض محبيها أنها تُدخل نفسها كل مرة في دوامة المشاكل بتصريحاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وكان آخرها ما حدث قبل حفلها بالرياض، وأيضًا ماحدث بينها وبين شاعر أغنية "يا دار"، ومؤخرًا التعليقات الغامضة التي تُطلقها في "تويتر" و "الإنستغرام"، وكأن كلامها موجّه لشخص ما.

يُشار إلى أن شمس قد عبّرت في كل مرة عن أنها تتعرّض لحرب ومضايقات مجهولة المصدر، وأن هناك من يريد لها الفشل الفني وفي حياتها الخاصة.