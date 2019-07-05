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على الحجار يحيى حفلا غنائيا فى أوبرا دمنهور 26 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان على الحجار، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دمنهور، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو الجارى، وذلك في إطار أنشطة وفعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

وتألق على الحجار مؤخرا فى حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، وقدم عدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره منها اغنية "مسألة مبدأ" و"زي الهوا" و"عارفة" و"الليل وآخره" و"قالوا زمان" و"تجيش نعيش ورفعت الحفل شعار كامل العدد .

وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاحا كبيرا.

 

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