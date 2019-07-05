شاهد : مضيف كالمجنون يعطي نصائح للمسافرين بأسلوب غريب على متن طائرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مثير يُظهر اللحظات التي قام فيها مضيف طيران بإعطاء نصائح للمسافرين بطريقة جديدة حازت على إعجابهم وأثارت حالة من الضحك داخل طائرة Westjet المتجهة من كندا إلى أريزونا. وعرض مُضيف الطيران احتياطات السلامة من حزام الأمان واستخدام قناع الأكسجين أثناء حدوث أي نوع من الخطر داخل الطائرة أثناء الرحلة، حيث ظهر كالمجنون أمام المسافرين أثناء محاكاته استخدامه تلك الأدوات عند حدوث الخطر.

ويقول أحد الركاب: “لقد لفتت هذه النصائح انتباهي لأنه عرضها بطريقة واقعية، أستطيع أن أقول بصراحة أنه طوال الستين عامًا التي قضيتها، لم أرى مطلقًا مضيفًا يجذب انتباه الركاب هكذا”. وأضاف “الجميع صفقوا بالفعل عندما انتهى ، وقدموا له الشكر على هذه النصائح والتوجيهات التي ستكون في أذهاننا دائما في الطائرة”.