فيديو مرعب.. ثعابين ضخمة تحيط بطفلة أثناء مشاهدتها فيلما كرتونيا

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مرعب لطفلة إندونيسية (3 سنوات) تشاهد فيلماً كرتونياً على جهازها اللوحي ، وهي مُحاطة بثعابين ضخمة وزواحف في سريرها.

وأظهر الفيديو الطفلة هي نائمة بين الثعابين دون أن تبدو عليها علامات رعب أو خوف، نظراً لأن والدها يرعى الزواحف السامة المُصابة، فاكتسبت منه حب هذه الكائنات الخطرة.