كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مرعب لطفلة إندونيسية (3 سنوات) تشاهد فيلماً كرتونياً على جهازها اللوحي ، وهي مُحاطة بثعابين ضخمة وزواحف في سريرها.
وأظهر الفيديو الطفلة هي نائمة بين الثعابين دون أن تبدو عليها علامات رعب أو خوف، نظراً لأن والدها يرعى الزواحف السامة المُصابة، فاكتسبت منه حب هذه الكائنات الخطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مرعب.. ثعابين ضخمة تحيط بطفلة أثناء مشاهدتها فيلما كرتونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.