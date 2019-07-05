شاهدوا.. شقيق داليدا يكشف سر إنتحارها بعد 32 عاماً

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - كشف أورلاندو شقيق النجمة الراحلة ​داليدا​ للمرة الأولى عن حقائق تتعلق بظروف وفاتها، فقال: “كانت شقيقتي تعيسة. فقد كانت دائماً مريضة عندما كانت صغيرة، ولاحقاً بدأت المآسي المتتالية في حياتها. ثمة أمور عدة دفعتها إلى الإقدام على ما لا يمكن التراجع عنه”.

وأضاف أورلاندو خلال مقابلة مع مجلة “Télé-Star” الفرنسية، أن حالتها إنقلبت رأساً على عقب، بعد فشل علاقتها الأخيرة مع الطبيب ​فرانسوا نودي​.

وتابع: “كانت تلك النقطة التي أدت إلى فيضان الكوب، أرادت أن تترك صورة جميلة عنها، صورة تعبر عن مجدها… إنه خيار داليدا الدائم”.

يُذكر أن موت داليدا أُعلن في 3 أيار/مايو عام 1987 في باريس، بعدما أقدمت على الإنتحار عن 54 عاماً، وقد وجدت إلى جانبها رسالة كتبت فيها: “الحياة لا تُحتمل. سامحوني”.