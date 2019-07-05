شاهد.. سيلينا غوميز بمايوه احمر على طريقة “باي ووتش”

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة للممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، على طريقة باميلا أندرسون في المسلسل الشهير “باي ووتش”. وحاكت سيلينا غوميز (26 عاما) هيئة باميلا أندرسون ووضعيات التصوير، التي كانت نجمة التسعينيات في المسلسل الشهير. Advertisements واختارت غوميز ملابس بحر حمراء اللون تبرز مفاتنها، أثناء تصوير دعاية لماركة KRAHS التجارية. ويشبه الزي الأحمر لغوميز ملابس البحر، التي ارتدتها بطلة مسلسل بيواتش، باميلا أندرسون (1989-2001).

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