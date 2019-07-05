سما المصري تتهم فتاة بالتحرش بها في ملعب القاهرة

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - إتهمت الفنانة المصرية ​سما المصري​ فتاة بالتحرش بها، خلال تواجدها في ملعب القاهرة. ونشرت المصري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر واحدة من المشجعات خلال تحديقها بها من الخلف.

وعلّقت المصري على الصورة، قائلة: “البنت اللي ورايا….. حتي البنات قلبت علي حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها”. وكانت المصري قد أثارت الجدل خلال تواجدها في الملعب، لمشاهدة مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، فتحوّلت الأنظار إليها من خلال الملابس التي كانت ترتديها وطريقة تشجيعها للمنتخب.

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