شاهدوا بوراك أوزجفيت يتحدث عن زيارته الأولى إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن استقبال الجمهور له!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - شهد لبنان تظاهرة شعبية فريدة من نوعها ، إحتفاء بقدوم النجم التركي بوراك اوزجفيت الى بيروت لافتتاح متجر Jeans Signature في centro mall في منطقة الجناح.

فقد تجمهر كل محبو النجم بوراك اوزجفيت قبل ساعات من الموعد المحدد للافتتاح ، ما اضطر القائمون على هذا الحدث اغلاق أبواب المتجر نظرا لصعوبة استيعاب حشود لم يشهد لها مثيل بخاصة في حدث مماثل .

وكان من اللافت، أن الأكثرية الساحقة من الحضور كانت من الجنس اللطيف الذي يستطع تمالك أعصابه في لحظات الانتظار ما أدى إلى وقوع شجار بين عدد من النساء وتضارب بالأيدي وصولا لحالات هستيرية من البكاء والاغماء لحظة وصول نجمهم المحبوب . من جهة ثانية، فقد أقيم في ساعة متاخرة من الليل ، مؤتمر صحافي حضره حشد من الوسائل الإعلامية ، التي انتظرت وصول النجم بوراك اوزجفيت بفارغ الصبر للوقوف عند زيارته إلى لبنان والحفاوة التي استقبل بها .

من جهته ، فقد أشار النجم التركي بوراك اوزجفيت الى انها المرة الأولى التي يزور فيها لبنان، معربا عن سعادته بهذه المحبة التي لمسها عند الشعب اللبناني ، مؤكدا أن عدد الحضور قد فاق التوقعات وخرجت بعض الأمور عن السيطرة لكن هذا الأمر لم يزعجه بل حاول جاهدا اسعاد هذا العديد الذي تجمهر للقائه والتقاط الصور .