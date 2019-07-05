شاهد.. فيفي عبده تتعرض للاننقاد بعد نشرها فيديو رقص جديد!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 مساءً - تعرضت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده للانتقاد من بعض متابعيها بسبب نشرها فيديو رقص جديد بعد ايام قليلة على وفاة مواطنها الممثل عزت ابو عوف.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص بفستان احمر طويل على انغام اغنية “بشويش عليا” للمطربة امينة.

وقد انتقد العديدين رقص فيفي عبده بعد ايام قليلة على وفاة عزت ابو عوف حيث قالت احداهن: “ماتحترمي نفسك المفروض زميلك الفنان عزت ابو عوف امسكي نفسك شويه” فيما قال اخر “ذا الرقص بعزه عزت ابو عوف”.