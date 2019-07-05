31 عرضا عربيا وعالميا في مهرجان قرطاج الدولي

تنطلق فعاليات الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي للموسيقى خلال الفترة من 11 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب المقبل بـ31 عرضا منها 11 عرضا تونسيا، و15 عرضا عربيا، و5 عروض عالمية.

ويبدأ الافتتاح بالعرض العالمي "بحيرة البجع" إحدى روائع الموسيقار الروسي "تشايكوفسكي" التي ألفها سنة 1887، وتتضمن 4 فصول راقصة وقُدمت للمرة الأولى على مسرح البولشوي بموسكو في العام نفسه.

ويستضيف المهرجان عرضين آخرين للباليه الأول "لآوا دانس" من اليابان في 12 يوليو/تموز، والثاني للباليه الصيني في 5 أغسطس/آب.

وستكون المدرسة الرحبانية العريقة حاضرة في المهرجان بالنسخة الثانية من المسرحية الغنائية "ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني، وإخراج "مروان الرحباني"، بطولة "هبة طوجي" و"غسان صليبا" وإنتاج "أسامة الرحباني" و"مروان الرحباني".





ومن سوريا ستغني 3 أصوات متفردة بـ3 ألوان موسيقية مختلفة وهم "فايا يونان" في 18 يوليو/تموز و"ناصيف زيتون" في 26 من الشهر نفسه و"نور مهنا" في 7 أغسطس/آب.

أما من لبنان، فستغني الفنانة "كارول سماحة" في 9 أغسطس/آب، وعاصي الحلاني في 17 من الشهر نفسه، وكلاهما يعود إلى المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب طويل، أما "راغب علامة" الذي سيغني في 3 أغسطس/آب فله قصة عشق طويلة مع الجمهور التونسي،

كما يتقاسم "مروان خوري" ليلة الاحتفاء بعيد المرأة التونسية في 13 أغسطس/آب مع الفنانة التونسية "ألفة بن رمضان" التي لحن لها "مروان خوري" أجمل أغانيها.

ومن المغرب، سيكون الموعد مع عرض صوفي لحضرة "سيدي بن عيسى" من مكناس في 10 أغسطس/آب.

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ومن تونس، يعود الفنان "عدنان الشواشي" إلى قرطاج بعد 20 سنة من الغياب في 24 يوليو/تموز، ويغني "لطفي بوشناق" في سهرة 28 يوليو/تموز، كما يقدم "أسامة فرحات" عرضا بعنوان "كلمات.. سيد درويش وآخرون" في 30 يوليو/تموز.

ويشارك في هذه الأوبريت "نبراس وعبير شمام"، و"ياسر الجرادي"، و"لبنى نعمان" وفرقة حس، و"جمال قلة"، و"إيمان محمد" و"نور الدين قلال" وغيرهم.

وسيكون للموسيقى البديلة حظ في الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض يجمع كلا من "لينا بن علي"، و"زياد الزواري" و"برقو 08" (شاوية) في 23 يوليو/تموز، أما في 25 يوليو/تموز فيحتفي جمهور قرطاج بعيد الجمهورية مع عرض "الزيارة" لسامي اللجمي.





ومثلما كان لمهرجان قرطاج الدولي الفضل في اكتشاف الكثير من الأصوات ومهد لها طريق النجاح، تعطي الدورة الـ55 هذه الفرصة لـ"أدهم النابلسي" القادم من فلسطين في 20 يوليو/تموز.

وتغني من فلسطين أيضاً "ريم تلحمي" مع فرقة "الأنس والجام" في 2 أغسطس/آب.

وسيكون للأطفال حصتهم في المهرجان مع عرض "طارق العربي طرقان وأبناؤه" وهو عرض ستستحضر أجيال الثمانينيات والتسعينيات فيه أجمل الأغاني الكرتونية، وعرض آخر هو "سندريلا" في 8 أغسطس/آب.

وفي المسرح يعرض المهرجان 3 أعمال في الـ"وان مان شو"، وهي "جاست عبدلي: 100 في 100 تابو" للطفي العبدلي 16 أغسطس/آب، و"بيج بوسا" لوجيهة الجندوبي 22 يوليو/تموز، و"لا هكا لا هكا" لنضال السعدي 6 أغسطس/آب.

ومن أمريكا يتجدد الموعد مع "جوسبال لـ100 صوت" في 4 أغسطس/آب، ومن الجزائر يغني "سولكينج" في سهرة 21 يوليو/تموز، وهو اليوم من أكثر الفنانين نجاحاً في فرنسا، يتميز بأسلوبه المتفرد في غناء مزيج من السول والهيب هوب والريجي، ويصف الموسيقى التي يقترحها بأنها "خلطة سولكينج".

أما من المغرب فسيكون الموعد في أغسطس/آب مع "لارتيست" الذي يحقق بدوره نجاحا عالميا في هذه الفترة، وبشعبية لا تقل عنه سيكون الموعد في 29 يوليو/تموز مع الفنان "ليو روخاس" من الأكوادور.