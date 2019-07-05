رانيا يوسف تردُّ على اللاعب إبراهيم سعيد على طريقة رضوى الشربيني.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعانت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بمقولة الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني block، للرد على إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، الذي قام بالتعليق على صورتها الأخيرة بـ"تويتر".

ونشرت رانيا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، صورة لها، ارتدت فيها فستانًا أحمر قصيرًا، ليقوم إبراهيم بالتعليق، مكتفيًا بكتابة نقاط دون تدوين أي كلمات.

ومن جانبها، ردّت رانيا على تعليق سعيد، بقولها "block"، على طريقة رضوى الشربيني في حديثها الشهير عن الرجال، ليرد عليها اللاعب المعتزل مجددًا بقوله: "أحلى بلوك".

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يُذكر أن رانيا يوسف سبق وأن دخلت في حرب تصريحات مع إبراهيم سعيد، بعدما قام الأخير بالهجوم عليها، بسبب تصريح لها عن نظافة الرجل المصري واهتمامه بمظهره، ليؤكّد أنها بذلك تُهين كل الرجال وهو ما جعله يرد عليها.

وقالت رانيا خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، إنها لا تهتم بحديث إبراهيم سعيد وهجومه ضدها، مؤكدةً أن حديثها عن الرجال لم يحمل أي إهانة أو هجوم، كما فسّره البعض.