بوراك أوزجفيت يتحدّثُ عن زيارته الأولى إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن استقبال الجمهور له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد لبنان تظاهرة شعبيّة فريدة من نوعها، احتفاءً بقدوم النجم التركيّ، بوراك اوزجفيت، الى بيروت، لافتتاح متجر "Jeans Signature" في "centro mall" في منطقة الجناح.

فقد تجمهر محبو النجم بوراك اوزجفيت، قبل ساعات من الموعد المحدّد للافتتاح ، ما اضطرّ القائمون على هذا الحدث، إغلاق أبواب المتجر، نظرًا لصعوبة استيعاب حشود، لم يشهد لها مثيل، بخاصّة في حدث مماثل.

وكان من اللافت، أنّ الأكثريّة السّاحقة من الحضور، كانت من الجنس اللّطيف، الذي لم يستطع تمالك أعصابه في لحظات الانتظار، ما أدّى إلى وقوع شجار بين عدد من النساء، وتضارب بالأيدي، وصولاً لحالات هستيريّة من البكاء، والإغماء، لحظة وصول نجمهم المحبوب.

وعلى صعيد آخر، أقيم في ساعة متاخّرة من اللّيل، مؤتمر صحافيّ، حضره حشد من الوسائل الإعلاميّة، التي انتظرت وصول النجم، بوراك اوزجفيت، بفارغ الصبر، للوقوف عند زيارته إلى لبنان، والحفاوة التي استقبل بها.

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من جهته، أشار النجم التركيّ بوراك اوزجفيت، الى أنّها المرّة الأولى التي يزور فيها لبنان، معربًا عن سعادته بهذه المحبّة، التي لمسها عند الشّعب اللبنانيّ، مؤكدًا، أنّ عدد الحضور فاق التوقّعات، وخرجت بعض الأمور عن السّيطرة، لكنّ هذا الأمر، لم يزعجه، بل حاول جاهدًا إسعاد هذا العدد الذي تجمهر للقائه، والتقاط الصّور معه.

موقع " فوشيا"، كان حاضرًا، وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.