شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما ينضم رسميا لهيئة مراكز السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السيدة شيراز العتيرى المديرة العامة للمركز الوطنى للسينما والصورة عن الانضمام الرسمى للمركز القومى المصرى للسينما لهيئة مراكز السينما العربية، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما.

وتضم هيئة مراكز السينما العربية البلدان التالية : الجزائر و تونس والمغرب والأردن وفلسطين ولبنان ومصر، وتأتى هذه المبادرة نتيجة الوعى بالدور المركزى الذى يتعين على المؤسسات العامة العربية أن تقوم به، بشكل تعاونى فى دعم الصناعة وإنشاء نموذج اقتصادى مستدام، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأفلام وهشاشة القطاع الخاص .

تم إطلاق هيئة مراكز السينما العربية سنة 2018، وهى عبارة عن مبادرة من 7 دول تهدف إلى تنسيق وتسهيل وتمكين صناع السينما العربية، تأخذ هيئة مراكز السينما العربية فى الاعتبار الجذور الثقافية المشتركة لممثليها، وإرادة القطاع العام فى لعب دور مهم فى تشكيل مستقبل الصناعة السينمائية، مع ضمان الحرية الفنية واحترام الاستقلالية الثقافية.