شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يغنى فى فيلمه "خيال مآتة" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة أفلامه ، يحضر النجم أحمد حلمى لأغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، يقوم بغنائها خلال أحداث فيلمه الجديد "خيال مىته"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل، من كلمات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ومن ألحان صديقه تامر حسنى، حيث تعد الأغنية مفاجأة للجمهور، وتعد الأغنية ثالث تعاون بين تامر حسنى وحلمى على صعيد التلحين، حيث سبق وتعاونا سويا فى أغنية "قول ألوو"، وأغنية "هوصلك" وغناها تامر فى فيلم ظرف طارق .

وفى سياق آخر، يواصل حلمى تصوير فيلمه، حيث يتبقى له أسبوع وينتهى من تصوير الفيلم بالكامل، علما بأن المخرج خالد مرعى يواصل عمليات مونتاج ومكساج الفيلم بالتزامن مع التصوير، من أاجل اللحاق بموسم عيد الأضحى .

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وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.