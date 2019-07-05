محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستقبل أسرة المنتج عادل الميهي، العزاء فيه مساء السبت الموافق 6 يوليو الجاري، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.
عادل رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية عقب أداء صلاة المغرب.
المنتج الراحل هو شقيق المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، وشارك في التمثيل من خلال 3 أعمال، هي: "شرم برم" و"جمال عبدالناصر" و"عشان ربنا يحبك"، وكان منتجًا منفذًا في الكثير من الأعمال منها: "السادة الرجال، عبده مواسم، المتوحشة، كابوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عزاء المنتج عادل الميهي في مسجد "الرحمن الرحيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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