أمل بوشوشة تحيي الذكرى 57 لاستقلال الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة أمل بوشوشة، اليوم الجمعة، على الاحتفال بالذكرى الـ 57 لاستقلال الجزائر.

وكتبت بوشوشة، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "يوم استرجعت الجزائر حريتها واستقلالها كان يوم الخامس جويلية (يوليو) من عام 1962 هذا التاريخ الذي صنعه شهداء، أقسموا على أن تحيا الجزائر حرة مستقلة".

وكانت أمل بوشوشة، احتفلت مؤخرا بزفاف شقيقتها "نوال"، كما تنتظر طرح مسلسل "دولار" الذي صورته العام الماضي مع عادل كرم.