شيرين رضا تشارك جمهورها بصورة من فترة المراهقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة شيرين رضا متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من فترة مراهقتها. ونالت الصورة إعجاب الجمهور الذين وصفوا جمالها بـ"الأجنبي"، وعبروا لها عن حبهم مؤكدين أنها مازالت تتمتع بنفس الجمال. جدير بالذكر أن شيرين رضا تنتظر طرح فيلمها "رأس السنة"، بطولة إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، علي قاسم، إخراج محمد صقر.

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