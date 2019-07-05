تراند اليوم : شاهد| فيديو صادم لفنانة خليجية يثير ضجة واسعة...



فاجأت الفنانة المقيمة في الكويت، شيماء علي، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة، وتم إعادة نشره مرارًا.

وبدت "شيماء" في مقطع الفيديو بوجه متورم بشكل واضح مع ظهور البقع الداكنة تحت عينيها.

وقالت "شيماء" إنها أجرت عملية زراعة أسنان وقص لثة، وكادت تنهار في العيادة وبكت كثيرًا بسبب الألم.

وأشارت إلى أنها ليست "دلوعة" إلا أنها لم تتمكن من تحمل الوجع في هذه المرة، لافتة إلى أن زوال تأثير الدواء المخدر سبب لها ألمًا شديدًا.

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وأثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات، فيما تعاطف معها الكثيرون، قائلين إن قص اللثة أمر مؤلم جدًا، بينما رأى آخرون ان وجهها متورم بسبب التجميل، فيما تساءل غيرهم عن سبب تعذيب النجمات لذواتهن بهذه الطريقة.

يشار إلى أن شيماء ظهرت في وقت سابق في فيديو آخر اشارت فيه إلى خضوعها لعملية إزالة "فيلر" من وجهها.

وبدت بملامح شبه طبيعية وكشفت أنها لم تقم بشد عينيها أو تصغير أنفها وأنها علمت على تكبير شفتيها بالماكياج فقط.