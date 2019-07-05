تراند اليوم : فنانة شهيرة تشكو مطعمًا قدم لابنتها "عصير معفن"



تعرضت الممثلة العراقية، مريم حسين، المقيمة في الإمارات لموقف أغضبها في أحد مطاعم دبي.

وظهرت "مريم" في مقطع فيديو أعربت فيه عن غضبها بسبب ما قالت إنه "عصير متعفن وكريه الرائحة" تم تقديمها لابنتها.

وأشارت إلى أنها اتصلت بالبلدية من أجل تقديم شكوى وأن المعنيين طلبوا منها أخذ العينة حتى يقوموا بالاتصال بها مجددًا. وشددت على أنها ستعترض على كل ما يلحق الضرر بصحة الإنسان في دبي.

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وتفجرت على إثر ذلك موجة من التعليقات تجاه ما اعتبره الكثير من المتابعين محاولة من جانب الممثلة العراقي للفت الأنظار إليها بعد غيابها عن الساحة الإعلامية وعن مواقع التواصل.

بينما سخر منها آخرون داعين المطعم إلى رفع دعوى تشهير ضدها.