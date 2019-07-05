شاهد: بوراك أوزجفيت في بيروت.. وانهيار جماعي بين جمهوره في لبنان

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وصل الممثل التركي بوراك أوزجفيت إلى مطار بيروت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم حيث كان في استقباله السيد داني المقدم وعقيلته ميرنا المقدم وهما يملكان شركة Jeans signature وهي الجهة الداعية.
كما كان في استقبال النجم التركي، رجل الاعمال اللبناني جاد صوايا وزوجته الإعلامية معدة برنامج “داليا والتجديد” في قناة الجديد الزميلة داليا صوايا اضافة إلى الزملاء حليمة طبيعة وعمر خداج . وسيقوم الممثل التركي الذي عرف في لبنان من خلال دوره في مسلسل “الحب الأعمى” بشخصية “كمال سويدري” والذي يعرض يومياً عند الساعة 6:45 مساء على “الجديد”، بافتتاح أحد متاجر الألبسة في بيروت.
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