بالصور: فوضى في معسكر المنتخب المصري .. مشجعات وصور تذكارية وحواوشي وكشري !!

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما حادا على مسؤولي اتحاد الكرة المصري ومسئولي المنتخب واللاعبين على إثر الصور التي انتشرت مؤخرا من داخل فندق إقامة اللاعبين قبل مباراة الفريق الهامة يوم السبت المقبل أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور ال 16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 . حيث جاءت الصور تتضمن بعض الجماهير الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية لهم مع اللاعبين .. كما نشر لاعب النادي الأهلي المصري السابق ” عماد متعب ” صورا له ولزوجته وبناته برفقة لاعبي المنتخب . ولم يكتف لاعبو المنتخب بالصور مع الجمهور بل إن المعسكر الأيام الماضية شهد اتفاق لاعبو الفراعنة على أن يتناولوا وجبة ” كشري ” .. حيث أبلغوا الشيف الخاص بالمنتخب بتجهيز وجبات الكشري على الغذاء .

كما تواجد صاحب أحد محلات الأكلات الشهير بفندق المنتخب بعدما طلب اللاعبون وجبات ” حواوشي ” وهو ما دفع أحد أصحاب المحال للتواجد بفندق الإقامة بغرف اللاعبين، مما أثار حالة من القلق والتخوف لدى الجماهير من أن تؤثر هذه الحالة من الفوضى التي تعم معسكر المنتخب على تركيز اللاعبين قبل المباراة القادمة والخروج المبكر من البطولة خاصة وأن اداء منتخب الفراعنة في المباريات الثلاثة الماضية كان ضعيفا ولم يرضي جماهيره على الرغم من الفوز والتأهل كأول المجموعة .

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