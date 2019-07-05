فيديو.. راشد الماجد يطرح "أرضنا خط أحمر" على يوتيوب

طرح المطرب راشد الماجد، أغنية جديدة تحت عنوان "أرضنا خط أحمر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن أغنية "أرضنا خط أحمر" من كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ألحان ناصر الصالح، توزيع المايسترو مدحت

خميس.

ويذكر أن المطرب راشد الماجد كان طرح مؤخرا أغنية "مرحبا عد المطر"، كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع زيد نديم، إيقاعات سمير القطان.