بعد أزمتها في تونس.. لطيفة لجمهورها: في أخبار باش تفرحكم

حرصت المطربة لطيفة، على طمأنة جمهورها وموافاتهم بتطور الأحداث بعد استنجادها بوزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت لطيفة في تدوينة عبر حسابها قائلة :"حبايبى الغاليين

احب اطمنكم انه حصل اتصالات اليوم بينى وبين السيد وزير الثقافه فى تونس محمد زين العابدين والساده المسؤولين عن إدارة المهرجانات وانشاء الله فيه اخبار باشتفرحكم.. اشكرهم على الاهتمام.. وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معى".

ويذكر أنه كانت استنجدت المطربة لطيفة بوزير الثقافة التونسي بسبب الحرب التي تدار ضدها على حسب قولها وذلك لإبعادها عن الساحة الفنية حيث عبرت عن غضبها بسبب عدم إقامة حفلات جماهيرية لها في وطنها تونس.