شاهد.. رزان مغربي تُشعل حفلًا غنائيًا بالقاهرة

قامت الفنانة اللبنانية رزان مغربى بإحياء حفل غنائى داخل أحد المولات التجارية الكبرى بالقاهرة، وقدمت خلاله مجموعة من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، الذى حرص على التقاط الصور التذكارية معها. بشكل كبير، الذى حرص على التقاط الصور التذكارية معها. كما قامت "رزان" بتقديم باقى الفقرات الاستعراضية التى قدمها المول التجارى تحت عنوان "يوم التخفيضات" لأكثر من 4000 محل تجارى داخله. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي مسلسل "رسايل" مع الفنانة مى عز الدين، الذى حققت خلاله نجاحًا كبيرًا.

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