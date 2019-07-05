استفتاء الفن : من هي نجمة المهرجانات لعام 2019؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع : من هي نجمة المهرجانات لعام 2019؟ هل هي اليسا، ​نانسي عجرم​ او ​نوال الزغبي​؟