كاظم الساهر نجم مهرجانات صيف 2019 في استفتاء الفن

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.
سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي : من هو نجم مهرجانات صيف 2019؟ كاظم الساهر، وائل كفوري أم ناصيف زيتون؟
وبعد اسبوع من التصويت احتل الفنان العراقي كاظم الساهر المركز الاول بنسبة 42%، في المركز الثاني الفنان السوري ناصيف زيتونبنسبة 31% وفي المركز الثالث وائل كفوري 27%
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