كاظم الساهر نجم مهرجانات صيف 2019 في استفتاء الفن

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي : من هو نجم مهرجانات صيف 2019؟ ​كاظم الساهر​، ​وائل كفوري​ أم ناصيف زيتون؟

وبعد اسبوع من التصويت احتل الفنان العراقي كاظم الساهر المركز الاول بنسبة 42%، في المركز الثاني الفنان السوري ​ناصيف زيتون​بنسبة 31% وفي المركز الثالث وائل كفوري 27%